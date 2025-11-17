بالصور.. رفقاء بودبوز في جولة استرخائية قبل مواجهة مصر

خاضت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، ظهر اليوم الإثنين، جولة استرخائية قبل المباراة التحضيرية التي سيخوضونها أمسية اليوم ضد منتخب مصر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، صور لاعبي منتخب المحليين، خلال جولتهم بمحيط مقر اقامتهم بمصر.

كما ظهر رفقاء رياض بودبوز، خلال جولتهم، في تركيز كبير، ومعنويات عالية، ما يؤكد جاهزيتهم التامة لمواجهة مصر.

يذكر أن المباراة التحضيرية التي سجمع منتخب المحليين، ضد نظيره المصري، والمقررة أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة الثالثة، تدخل ضمن تحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب.