بالصور.. رفقاء محرز في جولة استرخائية قبل مواجهة جيبوتي

أجرى عناصر المنتخب الوطني، ظهر اليوم الخميس، جولة استرخائية، بمحيط مركز سيدي موسى، قبل مبارتهم أمام جيبوتي

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد برمج حصة فيديو لأشباله صباح اليوم الخميس، قبل أن يسمح لهم بالقيام بجولة استرخائية.

ومن المقرر أن تتنقل عناصر المنتخب الوطني، إلى ملعب “تشاكر”، في الساعة السادسة إلا ربع مساءً، لخوض مباراتهم أمام منتخب جيبوتي، المقررة على الثامنة ليلا.