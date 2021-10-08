بالصور.. رفقاء محرز يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة النيجر

أجرت عناصر المنتخب الوطني، جولة استرخائية بمركز سيدي موسى، قبل المواجهة التي ستجمعهم سهرة اليوم بمنتخب النيجر.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، صور لاعبي الخضر، خلال هذه الجولة الاسترخائية التي قام بها رفقاء القائد محرز داخل مركز سيد موسى، وفق البرنامج الذي سطره الناخب جمال بلماضي.

وظهر لاعبوا الخضر خلال هذه الجولة الاسترخائية، في تركيز عال، وفي أجواء أخوية، تدل على العزيمة الكبيرة التي تحذوهم لتحقيق الفوز

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه منتخب النيجر، سهرة اليوم الخميس، بملعب “مصطفى تشاكر، انطلاقا من الساعة الثامن ليلا، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.