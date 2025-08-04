بالصور.. رفقاء محيوص يجرون جولة استرخائية قبل مواجهة أوغندا

أجرت عناصر المنتخب الوطني للمحليين، ظُهر اليوم الإثنين، جولة استرخائية، قبل مباراتهم الافتتاحية من بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم بمنتخب أوغندا.

ونشرت “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية، مجموعة من الصور، للعناصر الوطنية، خلال جولتهم الإسترخائية بمحيط مقر اقامتهم في كامبالا.

وظهر رفقاء الهداف أيمن محيوص، بمعنويات عالية، وفي أجواء حماسية، قبل ساعات عن موعد انطلاق مباراتهم ضد أوغندا.

يذكر أن المباراة الأولى للمنتخب الوطني للمحليين، ضمن بطولة “الشان”، والتي ستجمعهم بمنتخب أوغندا، مقررة أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة السادسة، بملعب “مانديلا الوطني” بكامبالا.