بالصور.. رمطان لعمامرة ضمن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي

التي أطلعت على خارطة الطريق لتحقيق هدف توقيف الحروب في أفريقيا حسيما نشر الممثل السامي للاتحاد على صفحته الرسمية في تويتر.

وقال الممثل السامي للاتحاد ان الجهود الجماعية والمنسقة للإتحاد الافريقي وضمن لجنة الممثلين الدائمين والدول الأعضاء تعد المفتاح لتحقيق هذه الغاية.

I briefed the Permanent Representatives Committee #PRC on the way forward to achieve the objective of Silencing the Guns in Africa. Collective and coordinated efforts of @_AfricanUnion, #RECs and Member States are key to this end. pic.twitter.com/KEdbvfDXCr

— Ramtane Lamamra (@Lamamra_dz) June 30, 2019