بالصور.. رمطان لعمامرة ضمن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي

شارك الدبلوماسي الجزائري، وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، ضمن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي.

التي أطلعت على خارطة الطريق لتحقيق هدف توقيف الحروب في أفريقيا حسيما نشر الممثل السامي للاتحاد على صفحته الرسمية في تويتر.

وقال الممثل السامي للاتحاد ان الجهود الجماعية والمنسقة للإتحاد الافريقي وضمن لجنة الممثلين الدائمين والدول الأعضاء تعد المفتاح لتحقيق هذه الغاية.