بالصور.. رميساء لعياضي تقدم كتابها “ليليث” للجمهور في تاجنانت بميلة

التقت الكاتبة رميساء لعياضي من ولاية برج بوعريريج، يوم السبت جمهور الأدب بدار الشباب الشهيد الطيب عباس، بتاجنانت جنوب ميلة.

حيث قدمت عملها الأخير “ليليث احجية المرأة المتمردة” الذي تناقشت بخصوصه مع الحضور الذي كان أغلبه شباب.

هذه الكاتبة التي تدرس تخصص علوم سياسية بجامعة التشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج .

أوضحت بأن هذا العمل عبارة عن رواية تتضمن 400 صفحة صادرة عن دار الماهر للنشر والتوزيع يندرج ضمن نوع الروايات التاريخية كونها ارتكزت في كتابتها على معطيات تاريخية مازجة ذلك مع بعض الخيال والرعب والفانتازيا.

وأضافت الكاتبة أنها اعتمدت التشويق في هذا العمل الذي يحكي قصة امرأة تقوم برحلة في زمن الماضي ومتجولة ما بين العديد من الملحمات ومنها ملحمة “عشتار” و” ازيس” و”افروديت” لتعيش في عوالم هذه الشخصيات التاريخية وتطلع على الصراعات التي تدور فيها خصوصا ما تعلق منها بسيطرة المجتمع التي تدفع بالمرأة إلى التمرد.

وتقول المؤلفة أنها تنتصر في آخر الرواية لحواء المجسدة في شخصية “ليليث” مؤكدة من خلال ذلك أنه على المرأة العمل على تحقيق النجاح والبروز في الوسط الذي تعيش فيه “لا أن تستسلم وتذوب امام العوائق التي تواجهها”.