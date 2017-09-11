تعرضت الفنانة رنا سماحة، لحادث مرور حسبما ورد عبر حسابها الخاص على أحد شبكات التواصل الإجتماعي.

ونشرت سماحة صوراً لسيارتها بعد الحادث حيث بدت الأضرار كبيرة عليها.

وأكدت أنها بخير ولم تتعرض لمكروه، لتنهال التعليقات من قبل الجمهور على الصور متمنين السلامة لرنا.

من جهة أخرى، تعاقدت سماحة مع شركة “سينس برودكشن” لإنتاج أول ألبوماتها بعنوان “اسمه ايه”.

ألبوم “اسمه إيه” يضم 14 أغنية، تتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، أحمد حسن راؤول والملحنيين محمد الصاوي وفخراني ومدين.