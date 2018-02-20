بالصور..روراوة يترأس إجتماع المكتب التنفيدي للإتحاد العربي

ترأس الجزائري “محمد روراوة” إجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الـ 64 للإتحاد العربي بمدينة الرياض السعودية لمناقشة لائحة بطولة الأندية العربية.

وسيتم خلال إجتماع اليوم الإطلاع على تقارير أمين عام الإتحاد العربي، بالإضافة إلى مناقشة توصيات اللجان المكلفة بإعداد تعديل لائحة النظام الأساسي للإتحاد، ولائحة بطولة الأندية العربية ولائحة الإنضباط وجوائز الإتحاد.

يذكر هذا الإجتماع شهد غياب كل من الجزائر والمغرب، الأول لأسباب مجهولة والثاني الذي يركز في الوقت الحالي على ملف ترشحه لإحتضان كأس العالم 2026.