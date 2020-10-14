بالصور.. رونالدو يسافر إلى إيطاليا في طائرة إسعاف خاصة

غادر النجم كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب البرتغالي، متحها في طائرة خاصة، إلى ايطاليا، أين سيستكمل فترة حجره الصحي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن رونالدو غادر اليوم الأربعاء، مطار “تايرز” بالقرب من لشبونة، على متن طائرة اسعاف خاصة.

ونقل “الدون”، من معسكر تدريب المنتخب البرتغالي، في “أويراس”، إلى مهبط الطائرة، بواسطة سيارة إسعاف، لتوجّه إلى بيته في “تورينو” أين سيستكما حجره الصحي.

وأضاف ذات المصدر، أن الطائرة التي أقلت “صاروخ ماديرا”، من نوع “BOMBARDIER LEARJET 45XR”، وهي مجهزة خصيصا لتقله بعد اختباره الإيجابي لفيروس كورونا.