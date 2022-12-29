بالصور.. رونالدو يقتني فيلا فخمة ويبحث عن موظفين

كشفت صحيفة “سكاي سبور” الإيطالية عن اقتناء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فيلا فخمة في لشبونة بملعب 30 مليون أورو.

وقالت أن كريستيانو رونالدو شرع في البحث عن موظفين مع عرضه مبلغ 6 ألاف أورو كراتب. كما اشترط من الموظفين السرية في العمل و واجب التحفظ من نشر المعلومات.

كما أكّدت أن النجم البرتغالي غادر مدينة مانشستر نهائيا بعدما فسخ عقده مع “الشياطين الحمر” صوب مدينة “كاسكايس” في لشبونة للاستقرار.

وأضافت أن “الدون” يبحث عن موظفين في مجال الخدم، وطباخين، وبستانيين.

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