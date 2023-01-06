بالصور.. رونالدو يلتقي الشاب المُعجزة غانم المفتاح

قابل اليوم الجمعة النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الشاب المُعجزة القطري، غانم المفتاح.

حيث نشر نادي النصر السعودي صورتان لنجمه الجديد رفقة الشاب القطري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أُرفقت الصورتان بعبارة:”نورتنا يا غانم” في اشارة لترحيبها بالشاب المُلقب بالمُعجزة.

وكان غانم المفتاح قد شارك في افتتاح منافسة كأس العالم 2022 التي جرت بقطر نهاية السنة الماضية.