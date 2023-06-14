بالصور.. ريال مدريد يستعرض قميصه الجديد

كشفت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قميصها الجديد الخاص بالموسم الكروي 2023-2024.

ونشرت إدارة النادي الملكي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مجموعة من الصور الخاصة بالقميص الجديد للفريق.

كما شارك في استعراض هذا القميص الجديد، أبرز نجوم الفريق على غرار فينيسيوس جنيور، والحارس تيبو كرتوا، بالإضافة للاعبين آخرين.

واحتفظ النادي الملكي في تصميم قميصه الجديد على الألوان الأساسية للفريق الأبيض، الأزرق، مع الخطوط الثلاثة لشعار أديداس بالألوان الذهبية.