بالصور.. ريال مدريد يستعرض قميصه الجديد
كشفت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قميصها الجديد الخاص بالموسم الكروي 2023-2024.
ونشرت إدارة النادي الملكي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” مجموعة من الصور الخاصة بالقميص الجديد للفريق.
كما شارك في استعراض هذا القميص الجديد، أبرز نجوم الفريق على غرار فينيسيوس جنيور، والحارس تيبو كرتوا، بالإضافة للاعبين آخرين.
واحتفظ النادي الملكي في تصميم قميصه الجديد على الألوان الأساسية للفريق الأبيض، الأزرق، مع الخطوط الثلاثة لشعار أديداس بالألوان الذهبية.
🤍7️⃣ @ViniJr 🤍7️⃣ pic.twitter.com/1rrCb7JjaA
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
🤍 La Familia Madridista 🤍
👕 @adidasfootball pic.twitter.com/B7jicgbkSc
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.
🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!
🟡 @adidasfootball
— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) June 14, 2023