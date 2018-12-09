بالصور.. ريفر بليت يحسم نهائي القرن ويُتوج بكأس الليبارتادوريس

الرياضة
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بالصور.. ريفر بليت يحسم نهائي القرن ويُتوج بكأس الليبارتادوريس ريفر بلايت
بقلم عبد النور حواز

توج سهرة اليوم الأحد فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس الليبارتادوريس بعد الفوز بثلاثية لهدف وحيد على غريمه بوكا جونيورز.

في نهائي العودة الذي جرى بملعب “سانتياغو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان لقاء الذهاب الذي لُعب بملعب “لابونبونيرا” معقل البوكا بالأرجنتين بالتعادل الأيجابي بهدفين لهدفين.

وتقدم اليوم البوكا بهدف “داريو بينيديتو” في الدقيقة ال44 قبل أن يُعدل لوكاس براتو في الدقيقة ال67 ويُضيف خوان كينتيرو الثاني في الدقيقة ال108 ويختم غونزالو مارتينيز الثلاثية في الدقيقة ال119.


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