بالصور.. ريمونتادا مجنونة تقود مولودية الجزائر للفوز الأول في البطولة

فاز أمسية اليوم الجمعة فريق مولودية الجزائر أمام الضيف نجم مقرة بنتيجة هدفين لهدف وحيد.

وذلك في مواجهة الجولة الرابعة من الرابطة الوطنية المحترفة التي جرت بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

تقدم الضيوف في النتيجة عن طريق نجيب بن رابح في الدقيقة 70 بتسديدة قوية.

قبل أن يُعدل فتحي الطاهر لمولودية الجزائر في الدقيقة 83، ويُضيف، كمال حميدي، الثاني في الدقيقة 90+5 ليُحقق العميد فوزه الأول هذا الموسم.