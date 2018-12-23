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بالصور..ريم غزالي تشارك بالمسلسل العربي “أيام العسل”

فن وثقافة
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بالصور..ريم غزالي تشارك بالمسلسل العربي “أيام العسل”
بقلم نادية بن طاهر

إنتهت الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، من تصوير مشاهدها في المسلسل العربي”أيام العسل”، الذي يشارك فيه  العديد من نجوم الدراما العربية.

وقامت ريم بتصوير مشاهد المسلسل، ما بين القاهرة ودبي، حيث يحتوي العمل على 36 حلقة.

وتم تقسيم الحلقات على ثلاثة مواسم، وسيتم عرض 12 حلقة في كل موسم.

وتدور أحداث المسلسل داخل أحد الفنادق، ليبرز التشويق بين عمال الفندق وزواره، في قالب درامي مشوق.

وتم إختيار غزالي، للتمثيل في هذا المسلسل، نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها من خلال الأعمال الدرامية، والسينمائية التي شاركت فيها.

والتي حظيت بمتابعة كبيرة في الجزائر والعالم العربي.

ريم غزالي

ريم غزالي

ريم غزالي

ريم غزالي

ريم غزالي


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