بالصور: رُسُو سفينة عسكرية أمريكية بميناء الجزائر 

رست سفينة النقل السريع للأفراد “USNS TRENTON” التابعة للبحرية الأمريكية يومي 22 و23 مارس 2024 بميناء الجزائر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني توقف سفينة النقل السريع للأفراد “USNS TRENTON” التابعة للبحرية الأمريكية بميناء الجزائر.

وجاء هذا التوقف في إطار تجسيد مختلف نشاطات التعاون العسكري الجزائري- الأمريكي في المجال البحري، رست سفينة النقل السريع للأفراد ” USNS TRENTON ” التابعة للبحرية الأمريكية يومي 22 و23 مارس 2024 بميناء الجزائر.

وأضاف البيان أنه وخلال هذا التوقف، شاركت صبيحة اليوم 23 مارس 2024، قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701 في تنفيذ تمرين ” PASSEX ” مع سفينة النقل السريع للأفراد.

وهذا على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى. ويهدف هذا النشاط لتعزيز التعاون العملياتي المشترك وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الأمريكية.