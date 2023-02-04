بالصور.. زاهو ولالجيرينو والفنان النيجيري “Ckay” يُلهبون حفل اختتام “الشان”

اُسدل الستار منذ لحظات عن حفل اختتام منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

والذي يسبق النهائي المُقرر بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بين الجزائر والسنغال.

حيث شارك في حفل الاختتام الفنان الفرانكو-جزائري “سمير جغلال” المعروف بآلجيرينو والفنانة الجزائرية “زاهو”.

كما رافقهم خلال ذات الحفل الذي كان رائعا بكل المقاييس المغني النيجيري “Ckay” صاحب أغنية “Love Nwantiti”.

وتخلل الحفل في البداية عروض من الرقص مع عرض بالأضواء ومختلف الألعاب النارية.