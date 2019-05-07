بالصور.. زحف الرمال يغلق الطريق بين ايليزي وجانت

تعرف وضعية الطريق الرابط بين عاصمة الولاية ايليزي والولاية المنتدبة جانت تراكم زحف للرمال.

جعل الطريق مغلق في وجه عابرين خاصة المركبات العادية بعد الرياح التي عرفتها المنطقة في الاونة الاخيرة.

حيث تعرف منطقة بلاندو في جزءه الراب بين الولاية المنتديةجانت وبلدية برج الحواس تكدس للرمال.

ما يشكل خطرا على المركبات وكرمها من اجتياز الطريق ومواصلة المسيرة .

وعليه جعل من المسافرين الاعتماد على وسائل بدائية لزالة الرنل من اجل لجتياز الطريق.

وعليه ضرورة اخذ الحيطة والحذر من قبل السائقين عند الوصول للمنطقة الى حين التعجيل بازالة الاتربة واصلاح الوضع.