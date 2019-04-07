لما تتـــــــحول النعــــمة إلــــــى نقــمــــة

شهدت دائرة بريكة بولاية باتنة، أمس واليوم تساقط كميات قليلة من الأمطار على غرار بعض مناطق متفرقة من ولايات الوطن.

الأمطار المتساقطة تسببت في مشاكل عديدة للسكان بمختلف الأحياء على خلفية إنسداد بالوعات صرف المياه.

إثر تراكم مياه الأمطار مشكّلة بذلك مجارٍ وبرك أغرقت السكان في مزيد من المشاكل هم في غنى عنها.

وقد استغاث سكان حي “الدقاقشة” والدرناني” للسلطات المعنية لتفريغ الأحياء من المياه المتجمعة بعد أن حاصرتهم هذه البرك وأدخلتهم في عزلة.

كما أن أصحاب السيارات والمركبات لم يسلموا من هذا الوضع، حيث غرقت العديد منهم في هذه البرك.

وقد تسربت مياه الأمطار إلى عمارات حي النصر ببريكة جراء ارتفاع منسوب المياه وانسداد مجاري الصرف.

هذا وندد السكان، العديد من المرات من هذا الأمر، وخاصة أنه يحدث في كل مرة وعند تساقط المطر.

إلا أن السلطات المحلية وعلى رأسهم المير لم تستجب ولم تُعر أي اهتمام لانشغالات المواطنين،

مواصلين سياسة البريكولاج، وبقاء دار لقمان على حالها.