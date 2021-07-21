بالصور.. زرقان يشد الرحال إلى بلجيكا

غادر خريج مدرسة بارادو، آدم زرقان اليوم الأربعاء، أرض الوطن، متجاها إلى بلجيكا، للالتحاق بناديه الجديد شارل لوروا.

ونشرت إدارة نادي بارادو، عبر الحساب الرسمي للفريق، صور رزقان، خلال مغادرته مطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

وكان في توديع خريج مدرسة بارادو، والده، اللاعب الدولي السابق مليك زرقان، رفقة بقية أفراد عائلته.

يذكر أن آدم زرقان، أمضى على أول عقد احترافي له هذا الصيف، بانتقاله من نادي بارادو، إلى الدوري البلجيكي عبر بوابة نادي شارل لوروا.