بالصور.. زرواطي تحضر حفلا فنيا بالمدية

أنهت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ، اليوم السبت، زيارتها لولاية المدية بإشرافها على حفل فني تحسيسي.

حيث إنتهت محطة قافلة المدينة الخضراء بولاية المدية، بحفل فني تحسيسي بحضور المجتمع المدني بالولاية.

وقد نشط الحفل، الفنانين المرافقين للقافلة رفقة فنانين من أبناء المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للوزارة.

وعرف الحفل، بعد النهاية تكريم عدة وجوه فنية، ورياضية وطنية، ومحلية، كما كرمت عدة جمعيات محلية ناشطة في مجال حماية البيئة.

وكذا مجموعة من عمال النظافة، نظير المجهودات المبذولة من قبلهم وتشجيعا لهم على إكمال عملهم الذي يحمي البيئة.