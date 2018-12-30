بالصور.. زرواطي تدشن أول حديقة علاجية وطنيا

دشنت وزيرة البيئة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الأحد، بمستشفى عبد القادر بوخروفة ببن عكنون، أول حديقة علاجية وطنيا في الوسط الإستشفائي.

الحديقة مخصصة لتقديم نشاطات بستانية للمرضى الذين تطول فترة علاجهم.

ويخصص هذا الفضاء، الذي يتربع على مساحة 618 متر مربع، بداخل مستشفى عبد القادربوخروفة ببن عكنون، للمرضى الذين يتطلب علاجهم فترة طويلة ومحدودي الحركة.

والمعتنين بهم، وكذا المرشدين الصحيين والأطباء والجمعيات.

وتهدف هذه الحديقة التي تم تمويلها من قبل مختلف الشركاء الإقتصاديين العوام والخواص والمتطوعين، إلى ممارسة النشاط المدعو “البستنة العلاجية”.