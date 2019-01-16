عقدت وزير البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الأربعاء، إجتماعا تقييميا لعمل قطاعها وحصيلته للسنة الفارطة 2018.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة، أنه وخلال الإجتماع تم عرض تقييمي لعمل سنة 2018، ووضع مخطط عمل مستقبلي لسنة 2019. بالإضافة النقاش على أهم المحطات القادمة للقطاع.

هذا وقد حضر الإجتماع جل الإطارات بالوزارة، والمدراء والمفتشين المركزيون، وكذا المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

ومن النقاط التي تعرض إليها الإجتماع، العمل على تجسيد مختلف الإتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات والهيئات ،محليا ودوليا.

والبحث في برنامج عمل دور البيئة عبر مختلف الولايات وكذا التكوينات التي يقوم بها المعهد الوطني للتكوينات البيئية.