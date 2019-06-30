بالصور .. زرواطي تُشارك في أشغال الاجتماع التحضيري للقمة العالمية للمناخ بأبو ظبي

شاركت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، في أشغال الاجتماع التحضيري رفيع المستوى أبو ظبي بالامارات العربية، وذلك تحضيرا للقمة العالمية المناخ في سبتمبر المقبل بنيويورك.

نشرت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي، على صفحتها الرسمية “الفايس بوك”،أنّه كانت لها مداخلتين، حول الاستراتيجيات الوطنية في خفض الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والمساهمات الوطنية الخاصة بقطاعي الطاقة والنقل لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقد شاركت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي، في الاجتماع ممثلة لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

ويتيح الاجتماع الفرصة لبحث ومناقشة التعهدات والمبادرات والتوجهات، التي سيتّم الاعلان عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ.