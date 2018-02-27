بالصور.. زرواطي وكعوان وسفير فلسطين حاضرون بملعب 05 جويلية

يُتابع نائب رئيس الفاف الأول “بشير ولد زميرلي” وسفير فلسطين بالجزائر “لؤي عيسى” اللقاء الودي الذي يجمع المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة ونظيره الفلسطيني.
الجاري حاليا بملعب 05 جويلية الأولمبي وسط حضور جماهيري ضعيف جراء تساقط الأمطار.
وتواجد أيضا برفقة بشير ولد زميرلي الأمين العام للإتحاد الجزائري لكرة القدم “محمد ساعد” بالمنصة الشرفية للمركب الأولمبي.
ويحضر أيضا اللقاء الودي الذي إستقطب العائلات الفلسطينية المُقيمة بالجزائر وزير الإتصال كعوان جمال إضافة إلى وزيرة البيئة والطاقات المُتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
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