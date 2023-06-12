بالصور.. زروقي يحظى بتوديع مؤثر في تفينتي

حظي الدولي الجزائري، رامز زروقي، بتوديع مؤثر من طرف أسرة تفينتي الهولندي، وجماهير النادي على حد سواء.

ولعب أمس الأحد، متوسط ميدان الخضر، آخر مباراة له بألوان تفينتي، بعدما التحق رسميا بالعملاق فينورد روتردام، وذلك، بمناسبة إياب “البلاي أوف” المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي أمام سبرتا روتردام.

ونجح زروقي، في قيادة فريقه للتأهل إلى المنافسة الأوروبية، بعدما انتهت مباراة أمس، بفوز تفينتي بهدف من دون مقابل، بينما انتهى لقاء الذهاب، بهدف لمثله، وسجل يومها لاعب الخضر، هدف فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وخصصت إدارة الفريق الهولندي توديعا رائعا لزروقي، الذي تأثر كثيرا للرحيل عن تفينتي الذي التحق به صيف 2019 قادما من أكاديمية أجاكس أمستردام.

وأظهرت الصور تأثر الدولي الجزائري، بالأجواء التي عاشها على هامش آخر مباراة له رفقة تفينتي، كما ألقى زروقي، كلمة الوداع على جماهير فريقه التي حيّته مطولا على كل ما قدمه للنادي طيلة الـ 4 سنوات الماضية.