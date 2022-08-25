بالصور.. زروقي يغادر دوري المؤتمرات الاوروبي بـ “الدموع” 

ابدى الدولي الجزائري رامز زروقي استيائه الكبير اثر اقصائه رفقة زملائه في تيفينتي الهولندي من الصعود لدور المجموعات من منافسات دوري المؤتمرات الأوروبي.

وظهر زروقي و هي يذرف الدموع بعد نهاية المباراة التي قدّم فيها ما عليه.

وتعتبر حادثة البكاء بالنسبة لمتوسط ميدن الخضر الثانية له بعد إقصائه رفقة زملائه في المنتخب الوطني في وقت سابق. الأمر الذي يؤكد عشقه و سعيه وراء التألق على الصعيد العالمي.

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