بالصور.. زطشي في آخر إجتماع مع أعضاء مكتبه الفيدرالي

إجتمع رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي أول أمس الإثنين بأعضاء المكتب الفيدرالي في جلسة أخيرة بعد نهاية العهدة الأولمبية شهر مارس الجاري.

وحضر المكتب الفيدرالي للجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل ، وكذلك من أجل تقديم الشكر لجميع الأعضاء الذين رافقوه خلال عهدته وتكريمهم على تفانيهم والعمل الذي تم إنجازه رغم الظروف الصعبة و الصمود أمام المتاعب المستمرة .

وحث الرئيس الأعضاء على البقاء ملتزمين بواجبهم لفائدة كرة القدم الوطنية مهما كانت الظروف، والاستمرار في الحفاظ على إنجازات الاتحاد ومواصلة المشاريع التي تم إطلاقها .

من جانبهم ، أعرب أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف عن امتنانهم للرئيس زطشي و شكره على كل ما قدمه لكرة القدم الجزائرية ، لا سيما تحقيق التتويج الثاني للمنتخب الوطني بكأس إفريقيا للأمم 2019 التي أقيمت بمصر .