بالصور.. زطشي في زيارة ميدانية إلى ملعب القليعة

زار رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي أمس الأربعاء، ملعب القليعة، للوقوف على مدى تقدم الأشغال، وجاهزية الملعب.

ورافق زطشي، في هذه الزيارة، كل من المدير الفني الوطني عامر شفيق، وعضو المكتب الفيدرالي أومامار.

كما كان رئيس الفاف، مرفوقا في هذه الزيارة بمدير الشباب والرياضة لولاية تيبازة، مشليخ، بالإضافة للمسؤول عن تهيئة أرضية الملعب، عسوس.

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية للملعب، ليتم الاتفاق في الأخير العمل سويا، لإتمام الأشغال المتفق عليها.