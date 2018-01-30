بالصور.. زطشي كُرّم بـ”البرنوس” في تيزي وزو

كرّمت رابطة كرة القدم لولاية تيزي وزو رئيس الفاف، خير الدين زطشي، السبت الماضي، بمناسبة إحياء ذكرى المرحوم معطوب الوناس.

وحسب ما نشر على الموقع الرسمي للإتحادية، اليوم، فإن التكريم جاء بعد زيارة زطشي القصيرة لمقر رابطة تيزي وزو.

حيث كان الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم مرفوقا بنائبه الأول ربوح حداد ومناجير المنتخب الوطني حكيم مدان.

ورحب رئيس رابطة تيزي وزو بأعضاء الفاف وأهداهم “برنوس” منطقة القبائل، وهذا بعد قبولهم دعوة حضور المناسبة.

للإشارة، فإن هاته الخرجة تعد الثانية لزطشي في أقل من أسبوع، من أجل الوقوف على مستجدات الكرة المحلية ميدانيا.