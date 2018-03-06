بالصور.. زطشي يجتمع بالحكام ويحثهم على تفادي الأخطاء

زطشي في إجتماعه بالحكام اليوم

إجتمع رئيس الفاف “خير الدين زطشي” اليوم الثلاثاء بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى مع حكام الرابطتين المُحترفتين الأولى والثانية.

وحضر هذا الإجتماع رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم “محمد غوتي” وكذا المُكلف بتعيين الحكام “مختار أمالو”.

وذكر زطشي الحكام في هذا الإجتماع بحجم المُهمة الثقيلة التي تنتظرهم في نهاية هذا الموسم الصعب.

وحث رئيس الفاف الحكام على التركيز الجيد لإدارة المُباريات بإحكام وتفادي الأخطاء التي تؤثر على نتائج اللقاءات.

مُضيفا أنه يجب عدم الإكتراث للضغط الذي يُفرض عليهم من أي كان مُعبرا لهم عن دعمه الكامل ودعم الفاف الدائم.