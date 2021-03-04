بالصور.. زطشي يحفز لاعبي الخضر قبل تنقلهم إلى المغرب

حرص رئيس الفاف، خير الدين زطشي على تحفيز لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، قبل تنقلهم إلى المغرب.

وزار زطشي، المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بمركز سيدي موسى، رفقة كل من محمد ساعد، عامر شفيق، وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي.

وألقى رئيس الفاف، خلال هذه الزيارة، كلمة تحفيزية للاعبي المنتخب الوطني، للرفع من معنوياتهم قبل تنقلهم إلى المغرب، لخوض غمار كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وفي الأخير وزّع رئيس الفاف خير الدين زطشي، والوفد المرافق له، هدايا رمزية تحفيزية، على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما.