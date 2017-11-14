بالصور.. زطشي يغادر الجزائر ولن يحضر مواجهة الخضر الودية!!

غادر رئيس الفاف خير الدين زطشي أرض الوطن منذ قليل، وهذا عشية المباراة الودية للخضر امام إفريقيا الوسطى بملعب 5 جويلية.

وحصلت “النهار” على صور حصرية، لرئيس “الفاف” وهو في بهو مطار هواري بومدين ينتظر صعود الطائرة للتوجه إلى خارج الوطن.

وبذلك فإن زطشي لن يكون حاضرا سهرةاليوم في ملعب 5 جويلية، رفقة المنتخب الوطني.

حيث سيعود الخضر إلى “دار الشرع” بعدما هجره منذ 2015، ويتساءل الجزائريون إلى أين غادر زطشي؟

وما هو الأمر المهم الذي يجعله لايكون مع لاعبيه في أول لقاء لهم مع جمهور 5 جويلية بعد 3 سنوات.