بالصور.. زطشي يقود البعثة الرسمية الجزائرية في قرعة الكان

يتواجد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” بمكان إقامة قرعة منافسة كأس أمم إفريقيا المقررة بمصر الصيف القادم.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا للبعثة الرسمية الجزائرية في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا منذ قليل.

وأظهرت الصور رئيس الفاف برفقة الناخب الوطني “جمال بلماضي” وكذا مناجير المنتخب الوطني الأول “حكيم مدان”.

وتُجرى عملية القرعة بسفح الأهرامات بالعاصمة المصرية القاهرة.