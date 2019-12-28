بالصور.. زطشي يكرم رئيس وأعضاء اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

كرم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، رئيس وأعضاء اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، على هامش دورة “أوناف” لسيدات أقل من 21 عاما.

ونظم خير الدين زطشي، حفل عشاء بمركز سيدي موسى، على شرف رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، وبقية الأعضاء، ورؤساء الوفود المشاركة في هذه الدورة.

وشهد هذا اللقاء حضور أعضاء من المكتب الفيدرالي، على غرار عمار بعلول، عبد الله جودة، محمد غوتي، ورادية فرتول، أين تم تبادل الحوار مع ضيوف الجزائر.

ومنح رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، هديا فخرية، لأعضاء اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الذين أثنو على التنظيم الجيد لهذه الدورة النسوية.