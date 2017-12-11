بالصور.. زطشي يلُم شمل الأسرة الرياضية الجزائرية

شهدت ندوة تجديد الكرة الجزائرية، التي تحتضنها قاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر صباح اليوم الإثنين حضور كل الأسرة الكروية الجزائرية.

حيث وجه رئيس “الفاف” خير الدين زطشي الدعوة لكل رؤساء الأندية الجزائرية، والمدربين، ورئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف،

ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

بالاضافة إلى مدربين ولاعبين سابقين، دون نسيان محللين، وسيكون 500 شخص حاضرا في هذه الندوة لمناقشة شؤون الكرة المستديرة الجزائرية.

وحضر لاعبو جيل 82 بقوة في هذه الندوة، حيث سيقدمون الإضافة وآرائهم في الكرة الجزائرية زخبرتهم للإستفادة منها.

وبهذا يكون رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، قد لم شمل كل الأسرة الرياضية الجزائرية، رغم بعض النزاعات والصراعات بين بعض الأطراف.