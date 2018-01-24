بالصور.. زطشي يمنح الأندية المُدانة إجازات لاعبيها الجدد

تسلمت الأندية المُدانة صبيحة اليوم الأربعاء بمقر الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم إجازات لاعبيها الجدد من طرف الديركتوار المؤقت.

المُكلف بتسيير البطولة الوطنية المحترفة الأولى والثانية، وذلك في إجتماع حضره أيضا رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي.

وأمضت الأندية المُدانة في هذا الإجتماع على تعهد بتسديد الديون المُتراكمة عليها في أجال مُحددة من قبل الفاف.

وجاءت قائمة الأندية المُدانة التي تسلمت إجازات لاعبيها الجدد صبيحة اليوم على النحو التالي:

إتحاد الحراش: 4 لاعبين.

مولودية وهران: 3 لاعبين.

شباب بلوزداد: 4 لاعبين.

إتحاد البليدة: 4 لاعبين.

شبيبة بجاية: 4 لاعبين.

رائد القبة: 3 لاعبين.

شباب عين الفكرون: 4 لاعبين.

شباب باتنة: 3 لاعبين.