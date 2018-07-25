بالصور ..زعلان وزوخ يودعان أول فوج من الحجاج الجزائريين

ودّع اليوم الأربعاء، كل من وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان ووالي ولاية العاصمة، عبد القادر زوح، بمطار هواري بومدين الدولي، أول فوج من الحجاج الجزائريين .

كما كان مدير الديوان الوطني لخدمات الحج والعمرة يوسف عزوزة، حاضر هو الآخر في توديع أول فوج للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة.

للإشارة، توجه اليوم الأربعاء، أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام1439 هجري

وهذا من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وسيكون في إستقبال على أراضي المملكة العربية السعودية مسؤولون من البعثة الجزائرية المتواجدة لتأطير الحج.