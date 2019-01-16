إستقبل وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم الأربعاء، في لقائين منفصلين سفير جمهورية سنغافورة “محمد علامي”، والسفير البرازيلي ” وايدواردو بوتيلهو”.

وحسب صفحة الوزير الرسمية، أن هاذين اللقاءين يندرجان في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجزائر وجمهورتي سنغافورة والبرازيل في مجال قطاعه.

وقد تمحورت المحادثات التي جمعت زعلان بسفير سنغافورة، حول العناصر الأساسية للتعاون، و الشراكة بين البلدين، و الوسائل المساعدة على تطويرها.

ولدى إستقباله لسفير جمهورية البرازيل ايدواردو بوتيلهو، في زيارة وداع للأخير على إثر إنتهاء مهامه بالجزائر.

أعرب الطرفان، خلال هذا اللقاء عن إرتياحهما لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين و التعاون الثنائي المثمر، خصوصا في مجال الأشغال العمومية و النقل.