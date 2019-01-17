أشرف اليوم الخميس، وزير النقل، عبد الغني زعلان، بمقر المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، على إختتام أشغال الملتقى التكويني.

وحسبما أفادت به الصفحة الرسمية للوزارة، أن أشغال الملتقى كان حول تسيير مؤسسات النقل الحضري”اللوجستيك والبيئة”.

كما شهد المتلقى في ختامه، حظور المدراء العامون لمؤسسات النقل الحضري، والشبه حضري، لمختلف الولايات، وخبراء في مجال التسيير والنقل.

زعلان قال، بأن إنشاء هذه المؤسسات جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية حين أمر بتعميم إنشاء مؤسسات النقل الحضري.

بإعتبارها أداة فعالة في الحياة اليومية للمواطن لتسهيل تنقلاتهم، وتحقق مبدأ التضامن بين مختلف شرائح الوطن.

كما تم في ختام هذا الملتقى، إنشاء مجمع ذو منفعة مشتركة لتوحيد جهود المؤسسات في مختلف المجالات.