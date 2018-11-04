بالصور.. زعلان يعرض مشروع ميزانية قطاعه امام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

قدم عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور الوزير محجوب بدّة.

مساء اليوم عرضًا مفصلاً عن مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2019 التي تندرج في إطار قانون المالية لعام 2019.

وبيّن زعلان أن الوزارة استفادت من ميزانية تجهيز لسنة 2019 تقدر بـ 437. 279 مليار دج.

بانخفاض يقدر بـ 26.61 بالمئة، مقارنة بميزانية سنة 2018.

أما ميزانية التسيير فقد خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 49.959 مليار دج.

بزيادة قدرها 46 بالمئة مقارنة بميزانية لسنة 2018 .

ترجع أساسًا للتكفل بمستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الناجمة عن أعباء الخدمة العمومية لسنوات 2009 إلى 2017.

و فتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 إجراءات الإعفاء عن الحقوق الجمركية المتعلقة بشراء قطع الغيار وتصليح المحركات والتجهيزات الطائرات.

مما يسمح للشركات الوطنية للنقل الجوي للمسافرين والسلع أن تكون أكثر تنافسية.