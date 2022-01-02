بالصور.. زغبة يندمج في تدريبات الخضر

اندمج اليوم الأحد الحارس مصطفى زغبة في تدريبات المنتخب الوطني الجزائري الذي يُحضر للمُشاركة في الكان. وأنهى حارس الخضر التزاماته مع فريقه ضمك السعودي ليلتحق بالعاصمة القطرية الدوحة لمباشرة تربص الخضر.

هذا وتدرب أبطال إفريقيا أمسية اليوم بعد قيامهما في الصبيحة بجولة استرخائية بضواحي مقر اقامتهم.

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أعلن الإتحاد الغامبي لكرة القدم، وبصفة رسمية، عن إلغاء المواجهة الودية التي كانت ستجمع بين الخضر ومنتخبه، عشية اليوم السبت.

وأوضح الغامبيون على موقعهم الرسمي، بأن تشكيلتهم عرفت تعرض 16 لاعبا كاملا للإصابة بفيروس كورونا.

وسيكون الخضر مجبرين على الإكتفاء بلقاء تحضيري وحيد، أمام غانا الأربعاء القادم، في حالة عدم حدوث مفاجآت غير سارة جديدة.

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ونشر مدرب منتخب غامبيا توم سانتفيت قائمة لاعبيه الـ 14، أين اكّد عدم جاهزيتهم للمباراة التي ستلعب أمام الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكّد مدرب غامبيا عدم جاهزية فريقه، حيث قال على صفحته الرسمية على “التويتر” “خبر غير مفرح، نحن لسنا جاهزين للمباراة الودية امام الجزائر، 14 لاعبا غير جاهز للمباراة”.

وكشف سانتفيت عن الأسماء التي يتقدمها بوبكر غاي وعمر كولي.

وعاد جدل إقامة كاس أمم افريقيا في موعدها المحدّد إلى الواجهة، بعد التطورات الطارئة التي حدثت في بيت المنتخبات الإفريقية.

وأصيب 4 لاعبين من منتخب الكاميرون بفيروس “كورونا”، قبل أسبوع تقريبا فقط من إنطلاق المباراة العرس الكروي. وقد تهدّد تنشيط المباراة الإفتتاحية أمام بوركينافاسو.

فيما يتواجد 7 لاعبين من منتخب الراس الأخضر، تحت الرقابة لذات السبب.

كما أعلن منتخب نيجيريا غياب فيتور عصمان ودينيس رسميا عن الكان بسبب إصابة الثنائي بالفيروس.

يذكر، أن منتخب إيثيوبيا يعاني من ذات المشكل.

وكانت المباراة الودية التحضيرية بين الرأس الاخضر والمغرب قد ألغيت رسميا، قبل إلغاء المواجهة الودية بين الجزائر وغامبيا.

في إنتظار إعلان الإتحاد الإفريقي “الكاف” في بيان له، عن تنشيط الكان أو تأجيله.