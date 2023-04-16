بالصور.. زفيزف ومدوار وعدد من الرؤساء حاضرون في قرعة كأس الجزائر

تواجد عدد من المسؤولين عن الرياضة الجزائر في النادي الوطني للجيش أين حضروا مجريات قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.

وحضر رئيس الفاف جهيد زفيزف إلى جانب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار و ومنير دبيشي و عبد الحكيم مدان.

كما حضر كذلك المدير الفني الوطني مصطفى بسكري.

وتواجد رؤساء الأندية المعنية بالدور المقبل لكأس الجزائر في شاكلة رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي وبقية الرؤساء.

وكانت القرعة قد اسفرت عن مباريات قوية بين أندية تسعى للتأكيد وأخرى لصنع المفاجأة.

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