بالصور.. زفيزف يحدد خارطة طريق كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة

حدد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، جهيد زفيزف، خارطة طريق لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة والتي ستحتضنها الجزائر بداية من 29 أفريل لغاية 19 ماي المقبلين.

وحسب بيان موقع الفاف، فإن ترأس إجتماع تحديد خارطة طريق لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، يوم الثلاثاء، بالمركز التقني سيدي موسى.

كما أوضح بيان الفاف، أن الإجتماع تم بحضور، الأمين العام للفاف منير دبيشي، والمدير الفني الوطني مصطفى بسكري، وأعضاء المكتب الفيدرالي حكيم مدان، ومحمد غوتي.

وذلك لتحديد خارطة الطريق للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بالتعاون مع مدربه الوطني السيد أرزقي رومان.