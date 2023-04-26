بالصور.. زفيزف يحفز العناصر الوطنية قبل انطلاق “كان” أقل من 17 عاما

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، دعمه لمنتخب أقل من 17 عاما، قبل مباشرته سباق “الكان” المقررة بالجزائر.

وزار زفيزف، سهرة أمس الثلاثاء، العناصر الوطنية، بمركز سيدي موسى، مرفوقا بنائبه عز الدين أعراب، والمدير الفني الوطني مصطفي بسكري.

كما ألقى رئيس الفاف، خطابا مقتصبا، حرص من خلاله على تحفيز العناصر الوطنية لتقديم أفضل ما لديهم في هذه المنافسة.

وأكد زفيزف، لرفقاء مسلم أناتوف، بأن الفاف ستضع كل الامكانيات اللازمة تحت تصرفهم، لمساعدتهم على إبراز امكانياتهم وتشريف الألوان الوطينة.