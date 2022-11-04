بالصور.. زفيزف يرافق الأمين العام للكاف في زيارة تفقدية لملعب “براقي”

قاد رئيس الفاف جهيد زفيزف، والأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا، زيارة تفقدية لملعب “براقي” تحسبا لبطولة الشان.

وسجل الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا، والوفد المرافق له، تواجدهم بملعب “براقي”، مرفوقين برئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما وقف الطرفان، على مدى جاهزية الملعب، والمرافق التابعة له، تحسبا لاحتضان مباريات الشان المقررة بالجزائر شهر جانفي المقبل.

ومن المقرر أن تتواصل زيارة الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو أومبا، لباقي الملاعب الجزائرية المعنية باحتضان مباريات الشان.