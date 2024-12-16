بالصور.. زلزال الشلف يلحق أضرارا جسيمة بملعب “محمد بومزراق”

تسببت الهزة الأرضية التي ضرب ليلة الأحد إلى الاثنين، ولاية الشلف، في الحاق أضرار جسيمة، بمدرجات ملعب “محمد بومزراق”.

واهتزت ولاية الشلف، على وقع زلزال، عند الساعة 01:09 صباحا، من نهار اليوم الاثنين، على وقع هزة أرضية، بشدة 4.9 درجات على سلم ريشتر.

وأظهرت صورا متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين. تصدعات كبيرة على مستوى مدرجات ملعب الشهيد “محمد بومزراق”، إلى جانب تشققات في محيط الملعب.

وأمام هذه الوضعية، عبّر أنصار جمعية الشلف، عن مخاوفهم من حدوث كارثة مستقبلا في مباريات فريقهم داخل الديار. داعين السلطات المحلية إلى اتخاذ القرارات اللازمة، لاحتواء الوضع وتفادي ما لا يحمد عقباه.

