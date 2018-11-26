بالصور.. زمالي  يتباحث مع السفير الياباني بالجزائر

إستقبل، اليوم الإثنين بمقر وزارته، وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، سفير اليابان بالجزائر، كازويا أوقاوا.

وشكل اللقاء مناسبة لإستعراض برامج التعاون القائمة بين البلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إضافة إلى المسائل ذات الإهتمام المشترك.

ونوّه الوزير بالعلاقات التاريخية الطيبة بين الجزائر واليابان، خاصة بالنظر إلى ما تمثله هذه الأخيرة من خبرة وتطور في المجال الإقتصادي.

وأهمية الإستفادة من هذه التجربة، حيث أشاد في هذا السياق ببرنامج دعم روح المقاولاتية لدى الشباب وولوجهم إلى عالم الشغل.

الذي تموّله الحكومة اليابانية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على تنفيذه في بعض الولايات النموذجية.

من جهته، أكد السفير الياباني حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووضع الأطر الضرورية لذلك.

وإتفق الطرفان في الأخير، على ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل برامج ومشاريع التعاون بين البلدين في المجال.