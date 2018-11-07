بالصور.. زمالي يعرض مشروع ميزانية قطاعه أمام اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان

عرض وزير العمل مراد زمالي اليوم الأربعاء مشروع ميزانية قطاعه، بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة2018.

وأكد الوزير في مداخلته أن مشروع قانون المالية 2019 خصص أكثر من 90 % من ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع لترقية التشغيل،

لدعم وعصرنة إدارة العمل وضمان التغطية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

وأشار الوزيرعلى حرص الدولة الجزائرية على محاربة البطالة ومواصلة مسار التنمية الوطنية.

ويظهر ذلك من خلال المقاربة التي اإتخذت في مخطط العمل الخاص بترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعمول.

للإشارة خصص مشروع قانون المالية لسنة 2019 مبلغ 181,093 مليار د.ج للقطاع موزعة على النحو الآتي :

– ميزانية التسيير : 153.695 مليار د.ج.

– ميزانية التجهيز : 398 مليون د.ج.

– نفقات حسابات التخصيص الخاص 27 مليار د.ج.