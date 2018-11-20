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بالصور.. زمالي يُسلم مقررات الإستفادة من السكنات لإطارات صندوق الخدمات الإجتماعية

الوطني
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بالصور.. زمالي يُسلم مقررات الإستفادة من السكنات لإطارات صندوق الخدمات الإجتماعية
بقلم شهرزاد مزياني

قام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي،بتوزيع مقررات الاستفادة من سكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفين وعمال وإطارات القطاع.

وقد سلّم زمالي،هذه المقرارات على هامش مراسم حفل نُظم بمناسبة المولد النبوي، بالمركز العائلي التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

حضره أطفال مَن العيادة الطبية المتخصصة في جراحة الأطفال ببوسماعيل وأطفال من المركز الطبي النفسي البِيداغُوجِيّ للأَطفال المُعاقِيْنَ حَرَكِيّاً ، بِبُرْج الكيفان.

وبالمناسبة، ذكّر الوزير بالمجهودات التي يقوم بها القطاع لخدمة المواطنين من جميع الفئات، كون قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هو قطاع أفقي يمس كل فِئات وَشرائِح المجتمع

وشدد زمالي على ضرورة توفير خدمة عمومية جيدة ترقى إلى تطلعات المواطنين، مؤكدا أن تَحْسِينَ الخِدْمَة العُمُومِيَّة والتكفل بِٱِحْتِياجات ومتطلبات مُخْتَلَف شرائح المجتمع ، يمثّــل أحد أهم أولويات القطاع.


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